Сентябрьская погода не спешит уходить из Петербурга

В Петербурге задерживается погода, которая характерна для сентября. Синоптики обещают небольшие температурные аномалии в четверг.

Прогнозом на четверг, 8 октября, поделился синоптик, ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Так, сегодня погоду в Северной столице будет определять периферия циклонического ветра. Под его влиянием в городе установится облачная с прояснениями погода, но местами могут пройти кратковременные дожди.

На улице будет на 4-5 градусов теплее обычной для этого времени года погоды. После обеда воздух за окном прогреется до +14…+16 градусов. В это же время в Ленинградской области будет от +12 до +17 градусов.

Ветер подует с юга. Скорость его порывов составит 4-9 метров в секунду.

Атмосферное давление особо не изменится и составит 763 мм рт.ст., что выше нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что главный синоптик Петербурга рассказал о погоде в октябре.