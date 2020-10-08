Отец 15-летней девочки пожаловался в полицию на ее взрослого парня

Отец 15-летней девочки пожаловался в полицию на ее взрослого парня
В полицию обратился отец школьницы. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Житель Выборгского района Петербурга обратился в полицию с заявлением на 19-летнего парня, который занимался сексом с его дочерью.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, днем в среду, 7 октября, полиция получила заявление от 43-летнего разнорабочего с Юкковского шоссе. Он рассказал, что 29 июня молодой человек «совершил половое сношение» с его 15-летней дочерью. Это произошло на заброшенной конюшне в Парголово.

В тот же день юноша обратился в полицию с явкой с повинной. Сейчас сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге девятилетняя школьница попала в больницу после странной встречи с мужчиной. Ее доставили в медицинское учреждение с травмами головы в состоянии средней тяжести.

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