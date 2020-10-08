В Петербурге задержали мужчину сбежавшего из исправительной колонии

В Петербурге задержали мужчину сбежавшего из исправительной колонии
Побег из исправительной колонии. Фото: Pixabay

В Северной столице сотрудники розыска оперативного отделения задержали 33-летнего мужчину, который самовольно покинул рабочее место на территории исправительной колонии. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Санкт-Петербургу.

Инцидент произошел 5 октября в колонии-поселении в поселке Форносово в Ленинградской области, когда сотрудниками колонии было выявлено отсутствие осужденного на рабочем месте. По факту побега была начата оперативно-розыскная операция.

Мужчину удалось задержать спустя 2 дня оперативных мероприятий. 7 октября осужденный был возвращен на территорию исправительной колонии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге мигрант чуть не отправился в колонию за побег от полицейских.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
исправительная колония ленобласть побег


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербургские экстремалы претендуют на звание лучшей команды Urban Battle Tele2
Тесты на коронавирус в Петербурге сдали еще 29 488 человек
На перекрестке Художников и Просвещения разбились две иномарки, на месте ...
В Петербурге задержали мужчину сбежавшего из исправительной колонии
Напуганный пенсионер с Ветеранов перевел мошеннику почти миллион рублей
В Петербурге с завода взыскали долг в 1 млн рублей за неуплату выполненных работ
Спустя полтора года в Петербурге открыли уголовное дело о поджоге женщины
Найденный у «Галереи» обгоревший мужчина находится в тяжелом состоянии