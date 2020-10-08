В Петербурге задержали мужчину сбежавшего из исправительной колонии

В Северной столице сотрудники розыска оперативного отделения задержали 33-летнего мужчину, который самовольно покинул рабочее место на территории исправительной колонии. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Санкт-Петербургу.

Инцидент произошел 5 октября в колонии-поселении в поселке Форносово в Ленинградской области, когда сотрудниками колонии было выявлено отсутствие осужденного на рабочем месте. По факту побега была начата оперативно-розыскная операция.

Мужчину удалось задержать спустя 2 дня оперативных мероприятий. 7 октября осужденный был возвращен на территорию исправительной колонии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге мигрант чуть не отправился в колонию за побег от полицейских.