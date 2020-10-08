В суд направлено дело мужчины, порезавшего подругу на детской площадке в Колпино

В суд направлено дело мужчины, порезавшего подругу на детской площадке в Колпино
Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Фото: pixabay.com

В четверг, 8 октября, прокуратура Колпинского района направила в суд уголовное дело для применения принудительной меры медицинского характера в отношении мужчины, который совершил покушение на убийство своей сожительницы. Об этом сообщает прокуратура Санкт-Петербурга.

По версии следствия, 21 июля мужчина в ходе конфликта со своей 48-летней сожительницей в городе Колпино на детской площадке нанес ей удары по различным частям тела канцелярским ножом. Потерпевшая получила многочисленные раны. При этом, свои действия, направленные на убийство, обвиняемый до конца не довел.

Отмечается, что пострадавшей была оказана своевременная медицинская помощь.

Уголовное дело направлено в Колпинский районный суд для рассмотрения по существу. Мужчина обвиняется по статье 105 УК РФ (покушение на убийство).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что организовавшего покушение на убийство бизнесмена в Петербурге , ждут новые заседания.

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