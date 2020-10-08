Николай Цискаридзе встретился с фигуристом Михаилом Колядой и его тренером Алексеем Мишиным

"Артист пожелал Михаилу и его наставнику двигаться только вперед". Фото: instagram.com

"Артист пожелал Михаилу и его наставнику двигаться только вперед". Фото: instagram.com

Совместная фотография артиста балета Николая Цискаридзе с российским фигуристом Михаилом Колядой и его тренером Алексеем Мишиным была опубликована в официальном Instagram-аккаунте Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга (ФФККР).

Под постом артист пожелал фигуристу и его наставнику двигаться только вперед.

Напомним, что ранее Алексей Мишин сообщил о начале работы с Михаилом Колядой над постановкой короткой программы фигуриста к сезону 2020/21. В интервью ФФККР было также отмечено, что фигурист приступил к подготовке короткой программы сразу, как только пришел в группу.

Фигурист является призером Олимпийских игр 2018 года. На турнире в Корее Михаил Коляда занял второе место в командном соревновании, получив серебряные медали. К тренировкам с Алексеем Мишиным спортсмен приступил еще летом прошлого года.