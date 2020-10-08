В Петербурге перед судом предстанет участник группировки автомошенников

Заместитель прокурора Петербурга утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Его обвиняют в мошенничестве.

Согласно данным следствия, не позднее 6 августа 2012 года неизвестный создал организованную группу под видом предпринимательской деятельности по продаже авто. Члены банды завладевали деньгами хозяев транспортных средств и не выдавали купленные машины под предлогом необходимости погашения комиссии автосалона, либо оплаты неустойки в связи с односторонним расторжением договора купли-продажи.

Как сообщили на сайте прокуратуры города, спустя год обвиняемый от имени коммерческой организации заключил соответствующие договоры с двумя потерпевшими на общую сумму более 1,5 млн рублей. В каждое соглашение был включен пункт о комиссии автосалона в сумме аналогичной стоимости машины, а также о неустойке в размере 39% при расторжении сделки.

Обвиняемый находился в федеральном розыске. Уголовное дело рассмотрит Красногвардейский районный суд. В отношении 6 членов преступной группы был вынесен обвинительный приговор.

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