Прокуратура Петербурга отстояла права инвалида на получение социальной защиты

Прокуратура Фрунзенского района выявила нарушения в соблюдении законодательства о социальной защите населения.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что должностные лица городской поликлиники №109 в течение полугода не направляли документы петербуржца по переоформлению программы реабилитации в бюро медико-социальной экспертизы, в связи с чем пострадавший не мог получить деньги на прохождение лечения, положенные от государства.

Районная прокуратура вынесла представление об устранении нарушения в адрес руководителя медицинского учреждения. По результатам рассмотрения представления все необходимые документы были направлены на переоформление.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прокуратура Северной столицы отстояла в суде интересы местного жителя, который в течение года не мог получить полагающийся протез.