Прокуратура Петербурга отстояла права инвалида на получение социальной защиты

Прокуратура Петербурга отстояла права инвалида на получение социальной защиты
Благодаря действиям прокуратуры, человек сможет получить государственные субсидии и продолжить лечение. Фото: pixabay.com

Прокуратура Фрунзенского района выявила нарушения в соблюдении законодательства о социальной защите населения.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что должностные лица городской поликлиники №109 в течение полугода не направляли документы петербуржца по переоформлению программы реабилитации в бюро медико-социальной экспертизы, в связи с чем пострадавший не мог получить деньги на прохождение лечения, положенные от государства.

Районная прокуратура вынесла представление об устранении нарушения в адрес руководителя медицинского учреждения. По результатам рассмотрения представления все необходимые документы были направлены на переоформление.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прокуратура Северной столицы отстояла в суде интересы местного жителя, который в течение года не мог получить полагающийся протез.

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Прокуратура Петербурга отстояла права инвалида на получение социальной защиты