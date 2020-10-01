Прокуратура в Петербурге подала в суд после того, как инвалид год ждал протез 

Прокуратура в Петербурге подала в суд после того, как инвалид год ждал протез 
В Петербурге инвалид за год не дождался протеза. Фото: pixabay.com

В Петербурге прокуратура Красносельского района провела проверку после того, как инвалид не получил технические средства реабилитации.

Об этом в четверг, 1 октября, сообщает пресс-служба городской прокуратуры. Там уточнили, что на учет в Фонд социального страхования петербуржец встал еще в прошлом году. Речь идет об учете по обеспечению техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями. Свой протез горожанин так и не получил.

Прокуратура обратилась с иском в суд.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в сентябре этого года 65 петербургских семей с детьми-инвалидами получили сертификаты на улучшение жилищных условий. На эту меру поддержки выделили 325 миллионов рублей. Новый порядок соцвыплат на покупку или строительство жилья с такими семьями установили летом.

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