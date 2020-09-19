Более 60 петербургских семей с детьми-инвалидами получили жилищные сертификаты

Выплаты представляют собой сертификат, с помощью которого можно купить жилье в Петербурге или Ленобласти площадью не менее 10 «квадратов» на члена семьи. Фото: pixabay.com

Выплаты представляют собой сертификат, с помощью которого можно купить жилье в Петербурге или Ленобласти площадью не менее 10 «квадратов» на члена семьи. Фото: pixabay.com

В сентябре 65 петербургских семей с детьми-инвалидами получили сертификаты на улучшение жилищных условий. На новую меру поддержки из городского бюджета выделили 325 млн рублей.

В июне власти города утвердили новый порядок предоставления соцвыплат на покупку или строительство жилья семьям с детьми-инвалидами. Как сообщили в Смольном, получить их могут те, кто встал в очередь на улучшение жилищных условий или состоящие на учете как нуждающиеся в жилье.

По словам вице-губернатора Николая Бондаренко, в рамках программы город оплачивает полную стоимость 18 «квадратов» жилья. Размер выплаты составляет около 1,4 млн рублей на каждого члена семьи. Выплаты представляют собой сертификат, с помощью которого можно купить жилье в Петербурге или Ленобласти площадью не менее десяти «квадратов» на члена семьи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Смольный закупит семь трехкомнатных квартир в Пушкинском районе для льготников. Общая площадь недвижимости составляет 465,64 квадратных метров — 66,52 кв. м. каждая квартира.