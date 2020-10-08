В гипермаркете на Боровой нетрезвая посетительница пыталась похитить товары на 15 тысяч рублей

Во Фрунзенском районе Северной столицы, в одном из гипермаркетов на Боровой улице сотрудники Росгвардии предотвратили кражу товаров на крупную сумму.

Инцидент произошел во вторник, 6 октября, около часу дня. Патрулировавшие территорию сотрудники вневедомственной охраны получили информацию о сработавшей тревожной кнопке в магазине на Боровой улице. Стражи порядка незамедлительно прибыли на место происшествия.

Выяснилось, что петербурженка, находящаяся в состоянии алкогольного опьянения, пыталась вынести через кассу продукты, спиртное и одежду на 15 тысяч рублей. При этом оплачивать товары женщина не планировала. Росгвардейцы нарушили планы злоумышленницы, её задержали и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали мужчину, который сбежал из исправительной колонии.