В гипермаркете на Боровой нетрезвая посетительница пыталась похитить товары на 15 тысяч рублей

В гипермаркете на Боровой нетрезвая посетительница пыталась похитить товары на 15 тысяч рублей
Сотрудники Росгвардии задержали правонарушительницу и передали сотрудникам 5 отдела полиции. Фото: pixabay.com

Во Фрунзенском районе Северной столицы, в одном из гипермаркетов на Боровой улице сотрудники Росгвардии предотвратили кражу товаров на крупную сумму.

Инцидент произошел во вторник, 6 октября, около часу дня. Патрулировавшие территорию сотрудники вневедомственной охраны получили информацию о сработавшей тревожной кнопке в магазине на Боровой улице. Стражи порядка незамедлительно прибыли на место происшествия.

Выяснилось, что петербурженка, находящаяся в состоянии алкогольного опьянения, пыталась вынести через кассу продукты, спиртное и одежду на 15 тысяч рублей. При этом оплачивать товары женщина не планировала. Росгвардейцы нарушили планы злоумышленницы, её задержали и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали мужчину, который сбежал из исправительной колонии.

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