В Петербурге может появиться единая база детей, совершающих правонарушения

В четверг, 8 октября, в Северной столице детский омбудсмен Анна Митянина и начальник УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Игорь Потапенко подписали соглашение для реализации региональной программы «Качество детства».

По информации аппарата Уполномоченного по правам ребёнка в Санкт-Петербурге, подписанное соглашение позволит сформировать единую базу по детям Санкт-Петербурга.

На данный момент, планируется создание тестового раздела «Безопасность детства», в котором будут указаны сведения о правонарушениях несовершеннолетних, потреблении наркотиков и спиртных напитков. При этом, появится и информация о детях, в отношении которых были совершены противозаконные действия.

По словам Анны Митяниной, что появление базы необходимо для того, чтобы выяснить с какими проблемами сталкиваются дети в процессе взросления, а также оказания им необходимой помощи.

«Сейчас данные от разных ведомств поступают в разной форме и разными способами. Когда появляется необходимость анализировать полученные показатели, выясняется, что сделать это очень сложно», – заявила Анна Митянина.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что дети отравились хлором в петербургском бассейне.