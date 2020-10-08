На Шотландской улице задержали пьяного виновника ДТП, оставившего пострадавших умирать

Задержан подозреваемый в смертельном ДТП. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Задержан подозреваемый в смертельном ДТП. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Кировском районе Петербурга накануне произошло смертельное ДТП. Сегодня правоохранители задержали подозреваемого в трагедии.

Дорожный инцидент случился в среду, 7 октября, около 9 часов вечера у дома №50 по улице Калинина. По данным следствия, во время движения полуприцеп грузового автомобиля на правом закруглении дороги вынесло на «встречку», где произошло столкновение с авто марки Volkswagen Jetta. 30-летний водитель легковушки получил тяжелые травмы, его пассажирка скончалась в машине скорой помощи. Водитель большегруза скрылся.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, беглеца поймали на Шотландской улице. Им оказался 35-летний мужчина. Медосвидетельствование показало, что он был пьян. Водителя уже привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что очевидцы поделились кадрами с места аварии на улице Калинина в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».