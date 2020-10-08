В Ленобласти выйдет из колонии по условно-досрочному боец Дацик, известный как «Рыжий Тарзан»

В Ленобласти выйдет из колонии по условно-досрочному боец Дацик, известный как «Рыжий Тарзан»
Вячеслав Дацик с супругой Викторией. Фото: Instaram @red_tarzan

Известный участник боев без правил Вячеслав Дацик под псевдонимом Рыжий Тарзан будет отпущен из колонии Ленинградской области по условно-досрочному освобождению. В июне он получил год лишения свободы за незаконное пересечение границы. Об этом сообщили 78.ru со ссылкой на супругу Вячеслава Дацика.

По словам жены Вячеслава Виктории, муж вернется из колонии уже в начале следующей недели. Она лично поедет забирать его домой.

Также информация подтверждается в сообщении Тосненского городского суда Ленинградской области об удовлетворении ходатайства по условно-досрочному освобождение.

Напомним, что Вячеслав Дацик и его знакомый были задержаны в декабре 2019 года на реке Нарва. По версии следствия, виновные планировали пересечь границу с Эстонией. Обоих фигурантов дела приговорили к лишению свободы на один год.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге предстанет перед судом участник группировки автомошенников.

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