В Петербурге девять районов останутся без горячей воды

В Петербурге девять районов останутся без горячей воды
С 12 октября по 22 октября в Петербурге будет проходить проверка теплосетей. Фото: Pixabay

В Петербурге пройдут традиционные испытания теплосетей города. С 12 октября по 22 октября 2020 года 9 районов Санкт-Петербурга останутся без горячей воды. Об этом рассказали в издании «Аргументы и Факты – Петербург» со ссылкой на ГУП «ТЭК СПб».

Отключения воды коснутся Приморского, Колпинского, Пушкинского, Выборгского, Невского, Петроградского, Кронштадтского, Московского и Гатчинского районов. На время проверки теплосетей без горячего водоснабжения останется более 1000 многоквартирных домов.

Сообщается, что тестирование будет включать в себя 20 температурных испытаний. Без воды жители останутся только на 1 день, хотя проверки продлятся до 22 числа текущего месяца

Напомним, что данная проверка сетей была запланирована на весну 2020 года, но из-за самоизоляции была отменена, чтобы люди не оставались в домах без горячей воды на длительное время.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петродворцовом районе испытывают теплосети.

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