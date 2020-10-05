В Петродворцовом районе испытают теплосети

Петербуржцев предупредили о планируемых профилактических работах на теплосетях в октябре.

Речь идет о котельных, находящихся в ведении ООО «Петербургтеплоэнерго».

Во вторник, 6 октября, с 8:00 до 17:00 профилактические мероприятия коснутся магистральных, распределительных и внутриквартальных тепловых сетей в квартале, ограниченными: улицей Жарновецкого, Эрлеровским бульваром, Санкт-Петербургским проспектом, улицей Правленской, Александрийским шоссе, улицей Зверинской, улицей Аврова, улицей Озерковая, улицей Бородачева, набережной Ольгина пруда, улицей Правленской.

В четверг, 8 октября с 8:00 до 17:00 испытания затронет квартал, ограниченный следующими улицами: Санкт-Петербургским шоссе, улицей Орловской, Нижней дорогой, улицей Пристанской, улицей Портовой.

В понедельник, 12 октября,, с 08:00 до 17:00 завершатся плановые испытания проверкой сетей в кварталах, которые ограничиваются улицами: Озерковая улица, Блан-Менильская улица, Разводная улица, бульвар Разведчика, Фабричная улица, Санкт-Петербургский проспект, Правленская улица, набережная Ольгина пруда, Самсониевская улица, Морского Десанта улица и Ленинградская улица.

Стоит отметить, что во время испытаний будут включены системы теплопотребления. Максимальная температура, которой достигнут теплоносители, будет составлять 115 градусов.

В связи с этим, местным жителям стоит проявлять внимательность и осторожность во время проведения работ. Очень важно не подходить близко к зонам разлития кипятка. Также, в охранных зонах теплосетей нельзя парковать свои транспортные средства. В случае экстренной ситуации или наблюдения парения над асфальтом, стоит обращаться в аварийные и экстренные службы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге реконструируют теплосети за 3 млрд рублей.