В Петербурге реконструируют теплосети за 3 млрд рублей

В Петербурге реконструируют теплосети за 3 млрд рублей
Модернизация теплосетей обойдется в 3 млрд рублей. Фото: АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"

Петербургские власти планируют провести масштабную реконструкцию теплосетей, на эти цели выделили 3 миллиарда рублей.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил на своей странице «ВКонтакте», что в рамках реконструкции будет ликвидированы устаревшие котельные, а их потребителей переведут на централизованные источники тепла. По словам градоначальника, это позволит сэкономить средства и освободить территории, которые потом переделают в общественные пространства.

На работы по реконструкции в два раза увеличили бюджетное финансирование, до 3 миллиардов рублей.

Также глава города отметил, что в Петербург будет развивать водопроводную сеть и уличное освещение, заменяя ртутные светильники на современные светодиодные.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге до конца года реконструируют 250 км теплосетей.

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