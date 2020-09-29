В Петербурге реконструируют теплосети за 3 млрд рублей

Петербургские власти планируют провести масштабную реконструкцию теплосетей, на эти цели выделили 3 миллиарда рублей.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил на своей странице «ВКонтакте», что в рамках реконструкции будет ликвидированы устаревшие котельные, а их потребителей переведут на централизованные источники тепла. По словам градоначальника, это позволит сэкономить средства и освободить территории, которые потом переделают в общественные пространства.

На работы по реконструкции в два раза увеличили бюджетное финансирование, до 3 миллиардов рублей.

Также глава города отметил, что в Петербург будет развивать водопроводную сеть и уличное освещение, заменяя ртутные светильники на современные светодиодные.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге до конца года реконструируют 250 км теплосетей.