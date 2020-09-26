В Петербурге до конца года реконструируют 250 км теплосетей

Теплосети имеют высокий износ, так что необходимо в короткий срок решить эту проблему.

В Санкт-Петербурге до конца 2020 года планируют реконструировать 250 километров теплосетей. Об этом заявил губернатор Александр Беглов после объезда энергетических объектов города. Он отметил, что теплосети имеют высокий износ, поэтому нужно в короткие сроки решить эту проблему. В год необходимо перекладывать по 350-400 километров.

Беглов добавил, что власти увеличили финансирование на реконструкцию теплосетей – в 2019 году выделили 1,5 миллиарда рублей, а в текущем три миллиарда.

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