Граждане Узбекистана устроили разбой магазина в Петербурге и вынесли кондитерские изделия

В четверг, 8 октября, прокуратура Выборгского района поддержала обвинение в отношение 5 уроженцев Республики Узбекистан. Они признаны виновными за совершение разбоя, совершенного группой лиц. Об этом сообщает прокуратура Санкт-Петербурга.

По версии следствия, инцидент произошел на проспекте Энгельса в доме №94. Ночью 16 августа 2019 года злоумышленники напали на продуктовый магазин, заранее продумав план действий.

Один из них, под видом покупателя, вошел в магазин с целью отвлечения внимания продавца-кассира. В нужный момент преступник дал условный сигнал своим сообщникам, которые стремительно ворвались на территорию торговой точки. Кассира повалили на пол, приставили нож к его горлу, лишив его возможности противостоять нападавшим. Остальные придерживали двери магазина, чтобы не привлечь свидетелей.

В итоге, виновными были украдены алкогольные напитки, кондитерские изделия, более пятисот пачек сигарет, а также денежные средства, находящиеся в кассе магазина.

Каждого из злоумышленников приговорили к лишению свободы: 3 из них к 2 годам, одного к 2 годам 2 месяцам, одного – к 2 годам и 3 месяцам в исправительной колонии общего режима.

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