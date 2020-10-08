В Петербурге ввели в эксплуатацию новую станцию скорой помощи

В Колпинском районе окончательно завершились все этапы строительства нового здания станции скорой помощи.

Новое медицинское учреждение введено в эксплуатацию в Металлострое, на Пионерской улице. Об этом сообщает пресс-служба комитета по строительству.

В двухэтажном здании оборудован блок для приема посетителей, бытовые помещения, блок оперативной части, а также необходимые служебные пространства.

Всего в гараже при новой станций сформировано 5 мест для автомобилей скорой. Свою работу в новом учреждении смогут вести 5 бригад медицинских специалистов.

Стоит отметить, что о важности нового социального объекта ранее говорил губернатор Петербурга Александр Беглов. Зачастую бригады скорых вынуждены были стоять в пробках, чтобы приезжать к пациентам в Колпино из других районов. Новая станция решит эти проблемы, и позволит оказывать помощь еще оперативнее, чем, возможно, спасет немало жизней.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 12 октября в Петербурге развернут полевой госпиталь в «Ленэкспо» для больных с коронавирусом.