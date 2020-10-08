В перевернувшейся в Ленобласти легковушке погибли двое человек

Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло днем, в четверг, 8 октября, в Кировском районе Ленинградской области.

Согласно предварительным данным правоохранителей, трагедия произошла на 10 километре автодороги Мучихино — Замошье — Старая Мельница — Назия. Отечественный автомобиль ВАЗ-2109, под управлением 31-летнего мужчины, по неустановленным причинам выехал на встречную полосу движения, а позднее вылетел в кювет с последующим переворотом. Об этом сообщает управление ГИБДД России по Петербургу и Ленинградской области.

К несчастью, травмы водителя и его пассажира оказались несовместимыми с жизнью — оба скончались на месте происшествия.

По факту аварии проводится проверка. Выясняются все обстоятельства случившегося. Личность пассажира устанавливается. В настоящее время известно, что на вид ему было около 50 лет.

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