На Замшиной улице иномарка сбила женщину

Дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода произошло около шести часов вечера, в четверг, 8 октября, в Калинском районе.

Согласно предварительным данным правоохранительных органов, автомобиль Renault, под управлением 41-летнего водителя двигался по Замшиной улице и совершил наезд на 34-летнюю женщину, которая пыталась перебежать проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Об этом сообщает Управление ГИБДД России по Петербургу и Ленинградской области.

Пострадавшей понадобилась помощь медиков. В тяжелом состоянии ее отправили в в больницу для организации необходимого лечения.

По факту аварии проводится проверка. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Шотландской улице задержали пьяного виновника ДТП, оставившего пострадавших умирать. Дорожный инцидент случился в среду, 7 октября, около 9 часов вечера у дома №50 по улице Калинина.