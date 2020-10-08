На Замшиной улице иномарка сбила женщину

На Замшиной улице иномарка сбила женщину
Место аварии на Замшиной улице. Фото: vk.com/spb_today

Дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода произошло около шести часов вечера, в четверг, 8 октября, в Калинском районе.

Согласно предварительным данным правоохранительных органов, автомобиль Renault, под управлением 41-летнего водителя двигался по Замшиной улице и совершил наезд на 34-летнюю женщину, которая пыталась перебежать проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Об этом сообщает Управление ГИБДД России по Петербургу и Ленинградской области.

Пострадавшей понадобилась помощь медиков. В тяжелом состоянии ее отправили в в больницу для организации необходимого лечения.

По факту аварии проводится проверка. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Шотландской улице задержали пьяного виновника ДТП, оставившего пострадавших умирать. Дорожный инцидент случился в среду, 7 октября, около 9 часов вечера у дома №50 по улице Калинина.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дтп калининский район наезд на пешехода


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Путин призвал прекратить бои в Нагорном Карабахе
Дзюба поздравил Соболева с первым голом, забитым в дебютном матче за сборную
На Замшиной улице иномарка сбила женщину
В Москве за сутки умерли 33 человека с COVID-19
В Ленобласти найден мертвым младенец, рожденный суррогатной матерью
БДТ перенес премьеру спектакля «Джульетта» из-за коронавируса у одного из ...
В перевернувшейся в Ленобласти легковушке погибли двое человек
СМИ: под санкции из-за ситуации с Навальным могут попасть девять россиян