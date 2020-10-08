«Сильный хлопок и вой сирен»: в Адмиралтейском районе сгорел автомобиль

«Сильный хлопок и вой сирен»: в Адмиралтейском районе сгорел автомобиль
Горящий автомобиль на Курляндской улице. Фото: vk.com/spb_today

Пламя уничтожило легковой автомобиль в центре Петербурга в ночь на пятницу, 9 октября.

О происшествии сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Свидетели опубликовали фотографии горящего транспортного средства и отметили, что хлопок и вой сирен разбудил жителей близлежащих домов. Сам пожар произошел на Курляндской улице. Комментаторы предположили, что кто-то мог намеренно поджечь автомобиль.

На место возгорания оперативно прибыли сотрудники экстренных служб.

Официальной информации о случившемся от главного управления МЧС России по Петербургу пока нет. О возможных пострадавших также не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели ликвидировали пожар в здании на Галерной улице. Огонь охватил помещение площадью 14 квадратных метров в доме №7. На место происшествия незамедлительно отправили четыре единицы спецтехники и 15 человек личного состава.

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