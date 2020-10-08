В Петербурге под окнами многоэтажки нашли тело мужчины

Бездыханное тело мужчины у парадной одного из домов обнаружили очевидцы в Красногвардейском районе.

Согласно предварительной информации, причиной смерти стало падение с высоты. Правоохранительные органы прибыли на место происшествия и оперативно установили личность погибшего. Отмечается, что мужчина не являлся жителем парадной 12-этажного дома на улице Ударников, у которой был найден. Об этом сообщает портал «Мегаполис».

По факту трагедии проводится проверка. Выясняются обстоятельства произошедшего и то, с какой высоты упал пострадавший.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прокуратура начала проверку после падения школьника из окна гимназии на Профессора Попова. Школьник выпал из окна гимназии в Петроградском районе. Восьмиклассник выжил, но отправился в больницу в очень тяжелом состоянии.