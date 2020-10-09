Доктор Стрэндж будет наставником Питера Паркера в новой части «Человека-паука»

Британский актер Бенедикт Камбербэтч вошел в актерский состав третьей части фильма о Человеке-пауке, роль которого играет Том Холланд.

Как сообщает The Hollywood Reported, в созданном компанией Marvel новом фильме «Человек-паук 3» Камбербэтч появится в образе Доктора Стрэнджа, который будет заниматься «воспитанием» Питера Паркера. Последний, напомним, остался без наставника после смерти Тони Старка, Железного человека, которого играл Роберт Дауни-младший. Это произошло в последней части «Мстителей».

Актер сначала сыграет роль в следующей части «Человека-паука», а после снимется в отдельном фильме про Доктора Стрэнджа, который снимет режиссер Сэм Рейми.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Джейми Фокс опять сыграет Электро в новом «Человеке-пауке».