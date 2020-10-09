В Петербурге виновник ДТП, в котором погибла кошка, выплатил семье компенсацию

Судебные приставы взыскал компенсацию морального вреда в пользу семьи из трех человек, которая попали в ДТП. В результате аварии также погибла их кошка.

Как сообщили в пресс-службе главка ФССП по Петербургу, в 2018 году семья ехала из Петергофа по автодороге «Стрельна — Кипень — Гатчина». Ехавший им на встречу автомобиль вылетел на их полосу и столкнулся с авто потерпевших. Виновником аварии оказался 42-летний горожанин, которого ранее штрафовали на нарушения ПДД. Семья получила легкие травмы, но потеряла в аварии кошку.

После аварии пострадавшие решили обратиться в суд, который удовлетворил требования о взыскании морального вреда на сумму 100 тыс. рублей с виновника аварии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сбивший насмерть пенсионерку на улице Жуковского петербуржец ответит перед судом.