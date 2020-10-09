В Петербурге студентов Первого Меда отправят лечить пациентов с коронавирусом

В Северной столице студенты Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени И.П. Павлова смогут добровольно выйти на передовую борьбы с коронавирусом. Об этом сообщило «Аргументы и Факты – Петербург» со ссылкой на ректора ВУЗа Сергея Багненко.

Сообщается, что будущие специалисты смогут работать на добровольной основе в свободное от учебы время. Для этого студентов обеспечат необходимыми средствами индивидуальной защиты и проведут необходимое перепрофилирование. По словам ректора Сергея Багненко, главное, чтобы работа с коронавирусными зараженными, не мешала студентам продолжать обучение.

Также в Первом медицинском готовы предоставить 200 койко-мест для пациентов с инфекцией, половина из них планируют развернуть в реанимации.

Напомним, что за сутки в России было выявлено более 12 126 случаев заражения коронавирусом. На данный момент, данное количество является антирекордом с начала пандемии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что коронавирус унес жизни еще 22 жителей Петербурга.