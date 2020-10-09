Коронавирус убил 22 жителя Петербурга за сутки

Коронавирус убил 22 жителя Петербурга за сутки
В Петербурге зарегистрировали новые смерти от коронавируса. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

Общее число летальных исходов от коронавируса в Петербурге с каждым днем лишь увеличивается. Оперштаб по борьбе с COVID-19 опубликовал новые данные.

Судя по информации на утро пятницы, 9 октября, за минувшие сутки в Северной столице зарегистрировали 22 смерти от болезней, вызванных коронавирусной инфекцией. В крови всех погибших обнаружили следы инфекции. Таким образом, всего за время пандемии в городе на Неве скончались 3 184 человек, заболевших COVID-19.

Кроме того, за последние сутки в Петербурге подтвердили 469 диагнозов коронавирус. Общее число заболевших достигло 46 тыс. 562, а вылечиться от коронавируса удалось 30 тыс. 847 пациентам. Число активных пациентов на данный момент составляет 12 тыс. 531.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что еще более 30 тысяч петербуржцев обследовали на коронавирус.

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