На улице Козлова пьяный мужчина рвался в чужой автомобиль и раскачивал его

В пятницу, 9 октября, наряд Росгвардии на улице Козлова задержал мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения раскачивал чужой автомобиль на парковке у дома. Об этом сообщили в пресс-службе войск национальной гвардии по Санкт-Петербургу.

Сообщается, что инцидент произошел рано утром в Кировском районе – в 6:15, когда сотрудниками патрулирования был замечен мужчина с признаками алкогольного опьянения возле припаркованного автомобиля. По версии следствия, нарушитель продолжительное время раскачивал автомобиль, а также дергал за дверную водительскую ручку машины, тем самым сорвав с нее накладку. При уточнении обстоятельств было выяснено, что автомобиль не принадлежит данному гражданину.

Правонарушитель передан сотрудникам отдела полиции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Петербурге сотрудниками полиции было обнаружено 4 квартиры с мигрантами.