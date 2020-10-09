В Петербурге вручили награды лучшим работникам сферы услуг и торговли

В пятницу, 9 октября, в Смольном состоялась торжественная церемония присвоения почетного звания «Лучший работник торговли и услуг в Санкт-Петербурге.
Удостоились получения наград 26 специалистов в этой сфере. Почетные знаки сотрудникам сферы услуг и торговли вручил лично губернатор Северной столицы Александр Беглов. Он подчеркнул, что в текущее непростое время, избежав дефицита товаров и скоплений посетителей, продовольственный рынок смог обеспечить горожан всем необходимым. В первую очередь, благодаря заслугам работников этой сферы.
Напомним, что оборот потребительского рынка Петербурга за январь 2020 года составил 1,5 триллиона рублей. Эта отрасль экономики является важнейшей для города и одной из самых крупных в стране.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге наградили почетными знаками полицейских, отличившихся при исполнении.