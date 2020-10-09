В Ленобласти военнослужащие обнаружили ДОТ времен Великой Отечественной войны

В Ленобласти военнослужащие обнаружили ДОТ времен Великой Отечественной войны
ДОТ нашли военнослужащие гвардейской Севастопольской мотострелковой бригады общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области. Фото: пресс-служба ЗВО

В пригороде Луги военнослужащие Западного военного округа нашли оборонительные укрепления времен Великой Отечественной войны.

Обнаруженный ДОТ — долговременная огневая точка, — представляет собой трехметровое кирпичное сооружение. Благодаря архивам и помощи поисковых отрядов, удалось выяснить, что найденный объект относится к части Лужского оборонительного рубежа, который в 1941 году помогал сдерживать наступление немецких войск, направлявшихся к Ленинграду.

Руководитель поисковиков Николай Бухтияров отметил, что этот ДОТ не единственный в округе, есть комплекс таких построек. Вероятнее всего, в этом месте находились артиллерийские орудия крупного калибра. Командование части приняло решение восстановить ДОТ и организовать в нем музей, посвященный подвигу солдат и офицеров, оборонявших Лугу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти состоялась церемония прощания с Героем Советского Союза Александром Семеновым.

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