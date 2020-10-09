Восьмая ракетка мира передумал участвовать в турнире St. Petersburg Open 2020

Восьмая ракетка мира передумал участвовать в турнире St. Petersburg Open 2020
Теннисист Маттео Берреттини. Фото: https://www.instagram.com/matberrettini/

В пятницу, 9 октября, итальянский теннисист Маттео Берреттини, занимающий 8-е место в мировом рейтинге, снялся с участия в турнире St. Petersburg Open 2020. Его заменят спортсменом из России. Об этом сообщили организаторы соревнования.

Причина, по которой Маттео Берреттини снялся с турнира, неизвестна. При этом итальянскому спортсмену уже нашли замену в сетке соревнований. Его место займёт российский теннисист Михаил Кукушкин, который за время своей карьеры представлял не только Россию, но и Казахстан.

Также сообщается, что вместо Михаила Кукушкина, который должен был начинать турнир с квалификации, а не основного раунда, будет участвовать Алексей Ватутин.

Напомним, что теннисный международный турнир St. Petersburg Open 2020 будет проходить с 12 по 18 октября на кортах «Сибур Арены».

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