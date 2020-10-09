В Петербурге отремонтируют фонтанный комплекс на площади Победы

В Московском районе дан старт масштабной реконструкции фонтанного комплекса на площади Победы.

Ремонт будет произведен в рамках программы по восстановлению городских водометов. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщили в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Специалисты организации произведут демонтаж облицовки чаши фонтанов, полностью заменят оборудование и трубопровод. Реконструкция коснется также технологических камер. Налажена будет работа и новых сетей водоснабжения и водоотведения.

Последний этап плановых работ включит в себя установку светильников и насадок в фонтанные чаши.

Завершить реконструкцию планируется к концу октября 2020 года. Обновленный фонтан начнет радовать петербуржцев уже в апреле-мае 2021 года, когда в городе начнется традиционный сезон работы водометов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские фонтаны начали готовить к зимовке.