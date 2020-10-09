Стали известны характеристики и цены iPhone 12

Самый дешевый смартфон новой линейки iPhone обойдется в 699 долларов или 54 тысячи рублей.

Стартовая цена назначена за iPhone 12 mini с 64 гигабайтами памяти (доступны будут также версии с 128 и 256 Гб). В продажу смартфоны поступят около 13-14 ноября, пишет MacRumors. Базовый iPhone 12 c экраном в 6,1 дюйма (тогда как у mini дисплей 5,4-дюймовый) будет стоить минимум 799 долларов (62 тысячи рублей) за вариант с объемом памяти 64 Гб. Он будет доступен для покупки 23-24 октября.

Цена iPhone 12 Pro начинается от 999 долларов (свыше 77 тысяч рублей). Смартфон доступен в комплектациях 128, 256 и 512 Гб памяти, а старт продаж также назначен на 23-24 октября. iPhone 12 Max с памятью 126 Гб и дисплеем в 6,7 дюймов будет стоить 1099 долларов (около 85 тысяч рублей). Отметим, что цены на российском рынке, вполне вероятно, будут выше указанных для США.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что официальная презентация новых смартфонов назначена на 13 октября.