Пациент Елизаветинской больницы погиб, попытавшись сбежать через окно

В Северной столице госпитализация мужчины закончилась трагической гибелью.

В медицинское учреждение 35-летний пострадавший попал в пятницу, 2 октября. Об этом были уведомлены сотрудники правоохранительных органов, так как ранее судимый мужчина в момент госпитализации находился в состоянии алкогольного опьянения и имел агрессивное поведение. Информацию подтвердили в пресс-службе больницы.

Находиться в стационаре мужчина не захотел и предпринял попытку к бегству в воскресенье, 4 октября. Для этого он вылез в окно 4 этажа, пока никто этого не видел, надеясь спуститься вниз. К несчастью, пациент сорвался вниз. Медики попытались спасти пострадавшего и доставили его в реанимацию, где он скончался через несколько часов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге под окнами многоэтажки нашли тело мужчины.