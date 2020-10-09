В Петербурге маяки Финского залива переведут на зимний режим

В пятницу, 9 октября, гидрографы Северной столицы приступили к проведению работ по переводу на зимний режим средств навигационного оборудования в Финском заливе. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Экипажи специалистов проведут техническое обслуживание и замену более 50 буёв, расположенных на государственной границе Российской Федерации, Большом и Кронштадтском корабельных фарватерах и Ломоносовском канале. Также будет обслужено оборудование маяков и 60 автоматизированных средств.

Отмечается, что к работам привлечены экипажи судов и катеров обеспечения, включая гидрографические суда «Николай Крылов», «Вайгач», большие гидрографические катера «Евгений Гницевич» и «Георгий Рыбин».

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