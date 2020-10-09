Горожане могут выбрать музыку для фонтана на площади Ленина

Горожане могут выбрать музыку для фонтана на площади Ленина
Площадь Ленина. Фото: Гугл Карты

Власти занимаются восстановлением и реконструкцией фонтанов.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил горожанам принять участие в выборе музыки для поющих фонтанов на площади Ленина. Он отметил, что власти продолжают восстанавливать и реконструировать фонтаны по всему городу и теперь взялись за комплекс в Калининском районе.

«Один из уникальных «поющих фонтанов» — комплекс на площади Ленина. Он оснащен подсветкой и имеет музыкальное сопровождение. В определенное время фонтаны «танцуют» под музыку»,

— написал Беглов на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

Он отметил, что можно включать классику, песни из кинофильмов, русские народные песни или песни, в которых поется о Санкт-Петербурге. Также может прозвучать джаз.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге отремонтируют фонтанный комплекс на площади Победы.

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