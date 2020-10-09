На Петроградке потушили крышу БЦ «Гайот»

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

В Петроградском районе сегодня вечером, 9 октября, произошел пожар в бизнес-центре. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу. Все случилось на улице Профессора Попова – там загорелась крыша БЦ «Гайот». На место прибыли 45 спасателей и 9 единиц спецтехники. Им потребовалось около часа, чтобы ликвидировать возгорание.

Не уточняется, что стало причиной инцидента и каковы его последствия. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на КАД столкнулись шесть машин, есть пострадавшие. Мужчина получил серьезные травмы, его пришлось госпитализировать. Врачи оценивают состояние пострадавшего как тяжелое.