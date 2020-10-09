СКА вырвал победу у «Сочи»

Встреча завершилась со счетом 4:3. Петербуржцы смогли прервать серию из двух поражений.

Петербургский клуб СКА и «Сочи» встретились на льду сегодня, 9 октября, в «Ледовом дворце» в рамках матча КХЛ. Матч завершился победой армейцев с Невы со счетом 4:3. В команде победителей шайбы смогли забросить Яков Тренин, Антон Бурдасов, Линдей Вэй и Евгений Кетов. У соперников отличились Сергей Шмелев, Даниил Огирчук и Мальте Стремвалль.

По результатам встречи СКА находится на втором месте в турнирной таблице Западной конфедерации. До этого клуб дважды проигрывал, так что этим матчем смог прервать серию неудач.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербургский СКА проиграл «Металлургу» на домашнем льду. Преимущество «Металлурга» на 29-й минуте установил Егор Яковлев. Позже его подтвердили Егор Коробкин и Сергей Плотников.