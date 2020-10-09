БК «Зенит» впервые в истории победил «Барселону»

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Команда вырвала победу. Фото: http://basket.fc-zenit.ru/

Встреча все-таки состоялась и завершилась со счетом 74:70.

В Санкт-Петербурге сегодня, 9 октября, состоялась встреча двух баскетбольных клубов – «Зенит» и «Барселона». Матч прошел в СК «Юбилейный» в рамках Евролиги и завершился победой петербургской команды со счетом 74:70.

Напоминаем, что «сине-бело-голубые» могли потерпеть техническое поражение из-за отсутствия отрицательных тестов на коронавирус, но в итоге матч просто перенесли на один час и игра состоялась. В следующий раз «Зенит» сыграет 13 октября с клубом «Баскония».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что СКА вырвал победу у «Сочи». Встреча завершилась со счетом 4:3. Петербуржцы смогли прервать серию из двух поражений.

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