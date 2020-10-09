Звезда сериала «Ольга» принял ислам и отказывается от съемок

Артист отметил, что не хочет сниматься в сценах интимного характера.

Актер Сергей Романович, который получил известность после съемок в сериале «Ольга» на ТНТ, рассказал, что принял ислам. Из-за религии артист решил отказаться от карьеры, так как многие роли ему не подходят из-за интимных и прочих сцен. Об этом пишет «СтарХит».

«В основном это были просто сцены интимного характера. Из-за этого я отказался от проектов 10 точно»,

— уверяет Романович.

Тяжелее всего актеру было отказываться от роли Остапа Бендера в фильме Александра Цекало, так как Романович уважает этого продюсера. Он отметил, что теперь в основном зарабатывает в сети.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ученые выяснили, чем религиозные люди отличаются от других. Они пришли к выводу, что обычно глубоко верующими людьми являются те, кто замечает скрытые закономерности в игре, и наоборот.