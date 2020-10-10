Hyundai влетел в автобус на Колпинском шоссе, есть погибший

В Пушкинском районе Петербурга один из пассажирских автобусов так и не вышел на линию – он попал в ДТП с иномаркой.

Об аварии сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Уточняется, что рано утром в субботу, 10 октября, Hyundai выехал на полосу встречного движения на перекрестке Колпинского шоссе и Промышленной улицы и влетел в автобус ЛИАЗ.

Отмечается, что автобус только ехал на линию из парка, пассажиров в нем не было.

В результате пассажир иномарки скончался на месте происшествия, а водитель был госпитализирован в тяжелом состоянии.

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