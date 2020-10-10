«Яндекс.Драйв» завершил аренду в дорожном знаке в центре Петербурга

«Яндекс.Драйв» завершил аренду в дорожном знаке в центре Петербурга
ДТП с каршерингом. Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ ВК

В Петербурге очевидцы сообщают об очередном ДТП с участием каршеринга. Авария произошла в центре Северной столицы.

Как пишут горожане в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб», авария в субботу, 10 октября, произошла на углу улиц Ефимова и Садовой. Автомобиль «Яндекс.Драйв» влетел в дорожный знак парковки.

Есть ли в результате пострадавшие, не уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru писала о страшном ДТП в Пушкинском районе Петербурга. Там иномарка разбилась об автобус. В результате погиб пассажир легкового автомобиля. Автобус только ехал из парка на линию и был пустым.

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