«Электромонтера»-мошенника поймали в Петербурге за день

«Электромонтера»-мошенника поймали в Петербурге за день
Подозреваемый в мошенничестве. Фото: ГУ МВД РФ по СПб и ЛО

В Петербурге задержали подозреваемого в мошенничестве 20-летнего молодого человека. Правоохранители считают, что он похитил у пенсионера 20 тысяч рублей.

Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Пенсионера, который проживает на Красносельском шоссе, обманули накануне, 9 октября.

Выяснилось, что злоумышленник пришел к пенсионеру 1941-го года рождения и представился специалистом по ремонту электрооборудования. Он заменил два автомата и взял за это 20 тысяч рублей.

В тот же день злоумышленника задержали на Витебском проспекте. По статье «Мошенничество» возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге перед судом предстанет участник группировки автомошенников.

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