Грабитель напал на жительницу Парголово в лифте

Грабитель напал на жительницу Парголово в лифте
На женщину напали в лифте. Фото: pixabay

В Выборгском районе Петербурга задержали мужчину, который напал на женщину в лифте и ограбил ее.

По данным ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел в лифте дома на улице Михаила Дудина. Злоумышленник похитил у женщины сумку с паспортом и вещами.

Подозреваемого задержали в тот же день на улице Федора Абрамова. При нем были и похищенные вещи. По статье «Грабеж» возбуждено уголовно дело.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге 18-летний молодой человек с пистолетом ограбил собственную мать. Угрожать он ей начал в квартире на набережной Обводного канала.

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