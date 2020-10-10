Напавшего на подростка безработного нашли в Петербурге через три месяца

В Петербурге задержали мужчину, которого подозревают в ограблении подростка. На мальчика напали в Невском районе.

Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Инцидент произошел в июле этого года на Товарищеском проспекте. Тогда злоумышленник напал на ученика 11-го класса и отобрал у него мобильный телефон.

По статье «Грабеж» возбудили уголовное дело.

Злоумышленника удалось задержать три месяца спустя в квартире на улице Марата. Он оказался безработным.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Парголово грабитель напал на женщину прямо в лифте.