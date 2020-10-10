Специалист объяснил, почему в Китае нет второй волны коронавируса

Профессор Центра им. Гамалеи Анатолий Альтштейн нашел объяснение отсутствию второй волны коронавирусной инфекции в Китае.

По мнению эксперта, одной из причин низкого числа случаев заражения коронавирусом в КНР стала высокая дисциплина населения и эффективный карантин, передает РБК.

«Они смогли задушить эпидемию в зародыше, а у нас она уже далеко не в зародыше», — заявил Альтштейн, добавив, что в России карантинные меры уже не помогут в борьбе со второй волной пандемии.

Он также считает, что низкие показатели по COVID-19 не связаны с намеренным занижением статистических данных.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что британские ученые назвали новые симптомы, которые могут свидетельствовать о заражении коронавирусной инфекцией. В зависимости от возраста и особенностей организма они могут по-разному проявляться.