Полыхающий «Фиат» перегородил полосу на Таллинском шоссе

Полыхающий &#171;Фиат&#187; перегородил полосу на Таллинском шоссе
Автомобильный пожар на Таллинском шоссе. Фото: vk.com/spb_today

В Красносельском районе Петербурга произошел автомобильный пожар: на одной из магистралей загорелась иномарка Fiat Panda.

Об этом сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Все произошло после полудня в субботу, 10 октября. Автомобиль Fiat Panda по неизвестным причинам загорелся на Таллинском шоссе, перед постом ДПС.

Автомобильный пожар на Таллинском шоссе. Фото: vk.com/spb_today

Судя по опубликованным кадрам с места происшествия, автомобиль загорелся во время движения, поскольку он стоит в крайнем левом ряду. Пользователи предположили, что это мог гореть газ.

Пожар уже потушили. Сведений о пострадавших нет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ночной пожар перебудил жителей 5-го Предпортового проезда. Уточняется, что пожар произошел в доме 10 корп.1 около двух часов ночи.

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