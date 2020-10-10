Беглов возложил цветы к мемориалу погибших бойцов Красной Армии в Лигово

Беглов возложил цветы к мемориалу погибших бойцов Красной Армии в Лигово
Беглов возложил цветы к мемориалу. Фото: https://pixabay.com

Петербургский губернатор Александр Беглов в ходе объезда Кировского района побывал на воинском захоронении защитников Ленинграда в Лигово и возложил цветы к мемориалу.

Как сообщили в Смольном, весной 2020 года в Лигово установили на мемориале 13-метровый постамент из гранитных плит с именами тысячи погибших бойцов в военное время.

Кладбище является частью мемориала «Кировский вал», который входит в Зеленый пояс Славы Ленинграда. Около 40 дет назад там установили гранитный обелиск, но без именных списков захороненных.

Родственники бойцов и ветеранские организации предложили установить гранитные плиты, на которых будут высечены имена погибших защитников Ленинграда.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Пискаревском кладбище открыли мемориальные плиты воинам Сталинградской и Ростовской областей.

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