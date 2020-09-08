На Пискаревском кладбище открыли мемориальные плиты воинам Сталинградской и Ростовской областей

На Пискаревском кладбище открыли мемориальные плиты воинам Сталинградской и Ростовской областей
Пискаревское кладбище. Фото: Википедия

Во вторник, 8 сентября, в День памяти жертв блокады Ленинграда, на аллее Памяти Пискаревского кладбища открыли памятные плиты героям Сталинградской и Ростовской областей, которые защищали город от фашистских захватчиков. В церемонии участвовал губернатор Петербурга Александр Беглов, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Отметим, что в Северной столице с 2003 года традиционно открывают мемориальные плиты от городов и регионов России, стран-соседей, а также предприятий, которые продолжали свою деятельность в Ленинграде во время блокады.

Беглов отметил, что 8 сентября является самым скорбным днем за всю историю города. Именно в этот день в 1941 году началась блокада, продолжавшаяся на протяжении почти 900 дней. При этом, Ленинград защищали герои из разных регионов, точно так же, как и бойцы ленинградского фронта боролись за сохранение других городов страны, давая отпор противнику на их территориях.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Пискаревском кладбище вспомнили жертв блокады Ленинграда.

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