Человеческий скелет нашли при ремонте дороги в Ленобласти

Человеческий скелет нашли при ремонте дороги в Ленобласти
Останки нашли во время работ по снятию асфальта. Фото: pixabay

Во время работ по замене асфальта на шоссе во Всеволожском районе Ленобласти был найден скелет человека. Его личность и приблизительную дату смерти установят судмедэксперты.

На останки человека наткнулся 36-летний асфальтоукладчик. Это произошло на 33 километре Мурманского шоссе. Рабочие увидели кости, когда демонтировали старое дорожное полотно, чтобы заменить его на новое.

Рабочий поспешил позвонить в правоохранительные органы и сообщил о своей находке, передает «Комсомольская правда». На указанный им адрес приехала следственно-оперативная группа. Кости передал в морг местной клинической межрайонной больницы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кировском районе в ходе раскопок нашли останки 84 бойцов Красной армии. Отмечается, что нашли также личные вещи – медальоны, документы, медаль.

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